В России впервые продемонстрировали полностью беспилотную укладку асфальта

На XII Международной специализированной выставке «Дорога 2025» состоялась презентация новой технологии укладки верхних слоев асфальтобетонного покрытия. Весь процесс выполнялся исключительно с помощью беспилотной техники отечественного производства, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Известно, что использование автоматизированных систем позволяет повысить качество дорожных работ, обеспечить более точное соблюдение технологических параметров и минимизировать человеческий фактор при укладке асфальтобетонного покрытия.

— В качестве его оператора выступил Юрий Осолодков — кавалер ордена Мужества, ветеран СВО, получивший в боях тяжелое ранение в ногу, восстановившийся и вернувшийся к работе, — говорится в сообщении.

Демонстрация состоялась под эгидой Федерального дорожного агентства Минтранса РФ. Ранее на границе Татарстана и Башкортостана открыли реконструированный мост через реку Ик.

Наталья Жирнова