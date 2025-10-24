Два телепроекта ТНВ стали победителями XVI конкурса «Многоликая Россия»

Фото: предоставлено телеканалом ТНВ

Сегодня в Казани состоялась церемония награждения победителей XVI Всероссийского журналистского конкурса «Многоликая Россия», нацеленного на популяризацию культурных и этнических традиций России. Об этом сообщает ТНВ.

Первое место в номинации «Лучшее освещение в СМИ Республики Татарстан вопросов межэтнических и межконфессиональных отношений» завоевал цикл телевизионных программ «Каравай» телеканала ТНВ. Программа охватывает широкий спектр тем, связанных с культурным наследием Татарстана, включая народные праздники, события, фольклорные выступления и деятельность Дома дружбы народов РТ.

Также высокое признание жюри получило телешоу «Заман көзгесе», автор и ведущая которого, Ильзира Юзаева, удостоилась Гран-при конкурса в номинации «Телепроект (цикл телепрограмм)». Программа посвящена актуальным проблемам сохранения родного языка, роли образования, литературы и культуры в укреплении национальных традиций и воспитания чувства патриотизма.

Всего на конкурс поступили 1249 заявок из 55 регионов России, среди активных участников традиционно выступили представители Чеченской Республики, Ростовской области, Ямало-Ненецкого АО и Республики Татарстан. Победителями стали журналисты и проекты из 20 регионов страны.

Дмитрий Зайцев