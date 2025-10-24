Группа ВТБ объявляет финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2025 года

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев 2025 года составила 380,8 млрд рублей

Чистая прибыль ВТБ за девять месяцев 2025 года составила 380,8 млрд рублей. По прогнозам по итогам всего года она может достичь 500 млрд рублей. Возврат на капитал группы ВТБ по итогам девяти месяцев 2025 года составил 18,6%. Нормативы достаточности капитала Банка находятся на уровнях, превышающих регуляторные минимумы.

«Ситуация на фондовом рынке волатильна, меняется в зависимости от геополитических настроений в течение недели — от реакции на организацию встречи в Будапеште, на «отмену встречи», а потом на «перенос». До года наверняка будут еще геополитические события, фондовые рынки на это будут реагировать соответствующим образом», — пояснил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В третьем квартале было проведено размещение дополнительной эмиссии акций на сумму 83,7 млрд рублей, повысившее долю акций в свободном обращении до 49,9%. Теперь институциональные инвесторы владеют 26,6% акционерного капитала ВТБ, розничные — 23,3%.

«Ни один акционер-институционал не владеет более 5%, все они владеют менее 5% акций, то есть у нас это все является высоко распределенным, без какой-либо особой концентрации внутри институциональных инвесторов», — сказал Пьянов.

Прогноз банка по прибыли за 2026 год — 650 млрд рублей.