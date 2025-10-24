Вольфсон поддержал предложение о введении обязательной психиатрической экспертизы при продаже квартир
Риелторы предлагают дополнить нотариальное сопровождение и справки о психическом здоровье обязательным медосвидетельствованием в день сделки
Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон поддержал предложение о введении обязательно психиатрической экспертизы при продаже квартир для защиты добросовестных покупателей от мошеннических схем, связанных с расторжением сделок купли-продажи по причине недееспособности продавца.
На волне участившихся случаев квартирных мошенничеств, приводящих к потере жилья и денег, парламентарии разработают комплекс мер.
Предлагается ввести:
- обязательную нотариальную проверку психического статуса продавца, особенно при продаже единственного жилья;
- предоставить судам и нотариусам доступ к Единой госсистеме здравоохранения для отслеживания недееспособных граждан;
- проработать вопрос ответственности опекунов, внеся изменения в законодательство, чтобы они компенсировали ущерб в случае признания продавца недееспособным после сделки.
Со слов Вольфсона и Сергея Колунова, вопросом занимаются эксперты, а в процедуру дарения уже включили обязательное участие нотариусов.
Риелторы предлагают дополнить нотариальное сопровождение и справки о психическом здоровье обязательным медосвидетельствованием в день сделки, а также привлекать к финансовой ответственности лиц, выдающих поддельные справки.
