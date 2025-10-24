Новости общества

13:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Вольфсон поддержал предложение о введении обязательной психиатрической экспертизы при продаже квартир

14:14, 24.10.2025

Риелторы предлагают дополнить нотариальное сопровождение и справки о психическом здоровье обязательным медосвидетельствованием в день сделки

Вольфсон поддержал предложение о введении обязательной психиатрической экспертизы при продаже квартир
Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон поддержал предложение о введении обязательно психиатрической экспертизы при продаже квартир для защиты добросовестных покупателей от мошеннических схем, связанных с расторжением сделок купли-продажи по причине недееспособности продавца.

На волне участившихся случаев квартирных мошенничеств, приводящих к потере жилья и денег, парламентарии разработают комплекс мер.

Предлагается ввести:

  • обязательную нотариальную проверку психического статуса продавца, особенно при продаже единственного жилья;
  • предоставить судам и нотариусам доступ к Единой госсистеме здравоохранения для отслеживания недееспособных граждан;
  • проработать вопрос ответственности опекунов, внеся изменения в законодательство, чтобы они компенсировали ущерб в случае признания продавца недееспособным после сделки.
Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со слов Вольфсона и Сергея Колунова, вопросом занимаются эксперты, а в процедуру дарения уже включили обязательное участие нотариусов.

Риелторы предлагают дополнить нотариальное сопровождение и справки о психическом здоровье обязательным медосвидетельствованием в день сделки, а также привлекать к финансовой ответственности лиц, выдающих поддельные справки.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также