Вольфсон поддержал предложение о введении обязательной психиатрической экспертизы при продаже квартир

Риелторы предлагают дополнить нотариальное сопровождение и справки о психическом здоровье обязательным медосвидетельствованием в день сделки

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон поддержал предложение о введении обязательно психиатрической экспертизы при продаже квартир для защиты добросовестных покупателей от мошеннических схем, связанных с расторжением сделок купли-продажи по причине недееспособности продавца.

На волне участившихся случаев квартирных мошенничеств, приводящих к потере жилья и денег, парламентарии разработают комплекс мер.

Предлагается ввести:

обязательную нотариальную проверку психического статуса продавца, особенно при продаже единственного жилья;

предоставить судам и нотариусам доступ к Единой госсистеме здравоохранения для отслеживания недееспособных граждан;

проработать вопрос ответственности опекунов, внеся изменения в законодательство, чтобы они компенсировали ущерб в случае признания продавца недееспособным после сделки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Со слов Вольфсона и Сергея Колунова, вопросом занимаются эксперты, а в процедуру дарения уже включили обязательное участие нотариусов.

Риелторы предлагают дополнить нотариальное сопровождение и справки о психическом здоровье обязательным медосвидетельствованием в день сделки, а также привлекать к финансовой ответственности лиц, выдающих поддельные справки.

Анастасия Фартыгина