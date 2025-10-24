В Казани на год перекроют Щербаковский переулок из-за строительных работ

Проезд будет закрыт с 30 октября 2025 года по 30 ноября 2026 года

Фото: Мария Зверева

В Вахитовском районе Казани на год временно перекроют движение по Щербаковскому переулку. Ограничения связаны с проведением строительных работ, сообщили в Комитете внешнего благоустройства города.

Проезд будет закрыт с 30 октября 2025 года по 30 ноября 2026 года на участке от улицы Айдинова до дома №4 по улице Бутлерова.

Также в Казани временно ограничат движение на улице Хайдара Бигичева. Временные ограничения будут действовать с 7 по 14 октября.

Анастасия Фартыгина