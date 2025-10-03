Новости общества

В Казани временно ограничат движение на улице Хайдара Бигичева

10:58, 03.10.2025

Временные ограничения будут действовать с 7 по 14 октября

Фото: Максим Платонов

Дорожные работы в Казани приведут к частичному ограничению движения на улице Хайдара Бигичева. Как сообщили в мэрии города, изменения связаны с установкой нового светофора.

Временные ограничения будут действовать с 7 по 14 октября. Движение будет частично перекрыто в районе дома №11 в направлении улицы Академика Сахарова, а также в районе дома №12 в направлении улицы Академика Глушко.

Напомним, что в Казани 4 и 5 октября перекроют ряд улиц из-за полумарафона.

Наталья Жирнова

