В Казани временно ограничат движение на улице Хайдара Бигичева
Временные ограничения будут действовать с 7 по 14 октября
Дорожные работы в Казани приведут к частичному ограничению движения на улице Хайдара Бигичева. Как сообщили в мэрии города, изменения связаны с установкой нового светофора.
Временные ограничения будут действовать с 7 по 14 октября. Движение будет частично перекрыто в районе дома №11 в направлении улицы Академика Сахарова, а также в районе дома №12 в направлении улицы Академика Глушко.
Напомним, что в Казани 4 и 5 октября перекроют ряд улиц из-за полумарафона.
