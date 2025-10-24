В Москве пользователя TikTok оштрафовали на полмиллиона за пропаганду

Суд также назначил 80 часов обязательных работ

Москвича Илью Костякова привлекли к административной ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений, смены пола, отказа от деторождения, а также за нарушение законодательства о свободе совести, распространяемые через соцсеть «Тик-Ток», согласно информации телеграм-канала судов общей юрисдикции столицы России.

Суд назначил ему совокупный административный штраф в размере 450 тыс. рублей и 80 часов обязательных работ.

Постановлениями мирового судьи судебного участка №87 района Бибирево города Москвы Костяков был признан виновным в совершении трех административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 6.21 КоАП. За каждое из этих правонарушений ему назначен административный штраф в размере 150 тыс. рублей.

Кроме того, Илья Костяков признан виновным по части 2 статьи 5.26 КоАП за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. За это правонарушение суд назначил ему наказание в виде 80 часов обязательных работ.



Анастасия Фартыгина