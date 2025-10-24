Новости общества

Путин и Алиев провели телефонные переговоры по вопросам сотрудничества и экономики

13:10, 24.10.2025

Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле.

  • В ходе беседы лидеры затронули некоторые аспекты регионального сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной ситуации.
взято с сайта kremlin.ru

Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов. Путин и Алиев также условились о продолжении контактов на различных уровнях.

Накануне Алиев объявил о снятии ограничений на перевозку грузов в Армению через территорию своей страны.

Анастасия Фартыгина

