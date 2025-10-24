Путин и Алиев провели телефонные переговоры по вопросам сотрудничества и экономики
Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в Кремле.
- В ходе беседы лидеры затронули некоторые аспекты регионального сотрудничества, а также обменялись мнениями по международной ситуации.
Стороны подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей и реализацию совместных проектов. Путин и Алиев также условились о продолжении контактов на различных уровнях.
Накануне Алиев объявил о снятии ограничений на перевозку грузов в Армению через территорию своей страны.
