Азербайджан открыл транзит грузов в Армению

Ранее две страны договорились о мирном урегулировании противостояния

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о снятии ограничений на перевозку грузов в Армению через территорию своей страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявление прозвучало во вторник в Астане, где проходила встреча азербайджанского лидера с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Главы государств провели переговоры в формате один на один, после чего приняли участие во втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан — Казахстан.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам Ильхама Алиева, все ограничения на транзит грузов, существовавшие с момента оккупации, полностью сняты. Примечательно, что первым транзитным грузом стало казахстанское зерно, отправленное в Армению.

9 августа текущего года Армения и Азербайджан договорились о мирном урегулировании конфронтации. Они обязались навсегда прекратить боевые действия и уважать территориальную целостность друг друга.

Наталья Жирнова