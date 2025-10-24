В казанском поселке Царицыно на полгода ограничат движение из-за реконструкции водопровода
Ограничения начнут действовать с 27 октября 2025 года и продлятся до 28 марта 2026 года
В казанском поселке Царицыно введут частичные ограничения движения транспорта на период почти в полгода. Как сообщает Комитет внешнего благоустройства города, это связано с проведением работ по реконструкции водопровода.
Ограничения начнут действовать с 27 октября 2025 года и продлятся до 28 марта 2026 года.
В этот период будет частично закрыта проезжая часть, тротуар и зеленая зона по улице 1-й Владимирской в районе зданий № 46, 54, 58, 64, 74, 86, 98 и 104.
В Татарстане до 10 ноября продлили временное закрытие движения транспорта на участке дороги М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода в Рыбно-Слободском районе.
