В Татарстане продлили закрытие движения по трассе М-7 — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода до 10 ноября

Фото: Реальное время

В Татарстане до 10 ноября продлили временное закрытие движения транспорта на участке дороги М-7 «Волга» — Кутлу-Букаш — Рыбная Слобода в Рыбно-Слободском районе. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Ограничение связано с производственной необходимостью и проведением капитального ремонта дорожного полотна.

Для объезда закрытого участка водителям предлагается использовать дорожно-уличную сеть населенного пункта Кутлу-Букаш по улицам Ленина и Ворошилова.

Ранее ограничения должны были действовать до 15 октября.

Рената Валеева