Ввоз личных авто на Дальнем Востоке вырос на 38% за девять месяцев

За сентябрь 2025 года объем вырос в 2,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года

Количество транспортных средств для личного пользования (ТСЛП), ввозимых в Россию через пункты пропуска на Дальнем Востоке, значительно возросло. По итогам девяти месяцев текущего года рост составил 38%, достигнув 286 тысяч единиц. Об этом сообщил первый замначальника Дальневосточного таможенного управления Валерий Гуков, передает ТАСС.

— В последнее время мы отмечаем существенный рост объема ввоза транспортных средств для личного пользования. Так, по итогам девяти месяцев текущего года у нас ввезено и оформлено 286 тыс. ТСЛП, что на 38% превышает итоги аналогичного периода прошлого года. Причем если посмотреть более детально, то за сентябрь 2025 года объем вырос в 2,8 раза по сравнению с сентябрем прошлого года, — подчеркнул Гуков.

По его словам, через Дальний Восток в Россию импортируются автомобили как китайского производства, так и европейских брендов. При этом преобладающая часть ввозимого транспорта, около 94%, была выпущена три и более лет назад.

Этот рост происходит на фоне изменений в регулировании авторынка. Напомним, новая формула расчета утильсбора, о которой мы ранее писали, может существенно ограничить возможности приобретения импортных автомобилей, включая не только премиальные, но и другие модели. «Реальное время» подробно проанализировало новые правила расчета и перспективы авторынка к 2030 году. Подробнее — в материале.

Рената Валеева