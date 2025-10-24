Новый премьер-министр Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией

Санаэ Такаити, избранная во вторник премьер-министром Японии, заявила в своей программной речи в парламенте о намерении Токио заключить мирный договор с Российской Федерацией. Об этом пишет РИА «Новости».

— Сейчас отношения с Россией находятся в тяжелой ситуации, но курс японского правительства заключается в том, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор, — заявила Такаити в трансляции на сайте нижней палаты парламента.

Санаэ Такаити стала первой женщиной на посту премьер-министра Японии. Она известна своими консервативными взглядами и являлась членом правительства покойного экс-премьер-министра Синдзо Абэ.

Такаити также жестко высказалась относительно конфликта на Украине, назвав его «односторонней попыткой изменить статус-кво».

Отсутствие мирного договора между Россией и Японией является многолетней проблемой в двусторонних отношениях. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии островов Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры не привели к подписанию мирного договора.

Позиция России заключается в том, что южные Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В марте 2024 года МИД РФ заявил, что Москва отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова и выходит из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах в ответ на антироссийские санкции.

Рената Валеева