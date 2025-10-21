Санаэ Такаити стала первой женщиной-премьером в истории Японии

Глава Либерально-демократической партии (ЛДП) Санаэ Такаити избрана премьер-министром Японии, став первой женщиной на этом посту в истории страны. Об этом пишет РИА «Новости».



Санаэ Такаити родилась в 1961 году в городе Нара. Окончила экономический факультет Университета Кобэ и Институт государственного управления и менеджмента Мацусита. В 1993 году она впервые была избрана в палату представителей в качестве независимого кандидата, позже присоединившись к партии «Либералы». В 1996 году вступила в ЛДП.

Такаити была близким соратником покойного бывшего премьер-министра Синдзо Абэ. В 2006 году она заняла сразу несколько министерских постов, включая министра научно-технической политики, инноваций, по делам молодежи и гендерного равенства, безопасности пищевых продуктов, а также по делам Окинавы и северных территорий. Абэ называл ее «звездой консерваторов». В октябре текущего года она стала лидером ЛДП.

Новая глава правительства не скрывает своего восхищения политическим стилем и манерой бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, стремясь стать японской «железной леди».



Такаити занимает жесткую позицию по вопросу внесения изменений в конституцию Японии, выступая за закрепление в основном законе «армии самообороны».

В сфере безопасности она настаивает на укреплении обороноспособности в космосе, киберпространстве и радиоэлектронной борьбе (РЭБ), а также поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей двойного назначения.

Рената Валеева