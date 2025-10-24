Китайские госкомпании приостановили закупки российской нефти из-за санкций США

Решение связано с опасениями вторичных санкций

Фото: Ринат Назметдинов

Государственные нефтяные компании Китая приостановили закупки российской нефти с доставкой по морю на фоне усиления санкционного давления со стороны США в отношении «Роснефти» и «Лукойла». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на «многочисленные источники» в сфере торговли.

От закупок российской нефти, по крайней мере в краткосрочной перспективе, решили воздержаться компании PetroChina, Sinopec, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) и Zhenhua Oil. Решение связано с опасениями вторичных санкций, заявили источники. В самих компаниях не предоставили оперативных комментариев.

Unipec, торговое подразделение Sinopec, прекратила закупки российской нефти еще на прошлой неделе, после введения санкций против «Роснефти» и «Лукойла» Великобританией, уточнили источники.

Китай импортирует морским путем около 1,4 млн баррелей российской нефти в сутки, причем большая часть закупок приходится на негосударственные нефтеперерабатывающие заводы, подчеркивает Reuters. Оценки закупок российской нефти китайскими госкомпаниями варьируются от 250 000 до 500 000 баррелей в сутки.

Агентство отмечает, что частные нефтеперерабатывающие компании КНР, вероятно, также приостановят закупки российской нефти для оценки влияния новых санкций, хотя некоторые трейдеры считают, что они будут стремиться продолжить закупки.

Ранее Reuters сообщало о возможном сокращении импорта российской нефти индийскими нефтеперерабатывающими компаниями.

Санкции США против «Роснефти» и «Лукойла», а также их дочерних структур были введены 22 октября. Минфин США заявил, что санкции связаны с «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе» по Украине и предупредил о возможных дополнительных мерах.

Рената Валеева