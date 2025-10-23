Трамп: Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года
Ранее Новак заявлял, что покупатели российской нефти в Индии продолжат сотрудничество с РФ, несмотря на заявления США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия практически полностью прекратит закупки нефти из России к концу года. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.
— Это процесс. Его нельзя просто взять и остановить, но к концу года объемы их закупок сократятся почти до нуля, — сказал Трамп.
Ранее американский лидер утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть у России.
В Москве вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что покупатели российской нефти в Индии продолжат сотрудничество с Россией, несмотря на заявления США.
США ранее уже оказывали давление на Индию с целью сокращения закупок российской нефти. В августе были введены 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров. В ответ Индия заявила, что сделки обусловлены ценой и будут продолжены, одновременно выразив заинтересованность в увеличении закупок американских энергоносителей на фоне переговоров с Вашингтоном.
Примечательно, что 8 октября сообщалось о планах индийских НПЗ увеличить объемы импорта российской нефти в ближайшие месяцы из-за затягивающихся торговых переговоров с Вашингтоном и роста скидок на российскую нефть.
