Трамп: Индия почти перестанет закупать нефть из России к концу года

Ранее Новак заявлял, что покупатели российской нефти в Индии продолжат сотрудничество с РФ, несмотря на заявления США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия практически полностью прекратит закупки нефти из России к концу года. Об этом он сообщил журналистам во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

— Это процесс. Его нельзя просто взять и остановить, но к концу года объемы их закупок сократятся почти до нуля, — сказал Трамп.

Ранее американский лидер утверждал, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить покупать нефть у России.

В Москве вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что покупатели российской нефти в Индии продолжат сотрудничество с Россией, несмотря на заявления США.

США ранее уже оказывали давление на Индию с целью сокращения закупок российской нефти. В августе были введены 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров. В ответ Индия заявила, что сделки обусловлены ценой и будут продолжены, одновременно выразив заинтересованность в увеличении закупок американских энергоносителей на фоне переговоров с Вашингтоном.

Примечательно, что 8 октября сообщалось о планах индийских НПЗ увеличить объемы импорта российской нефти в ближайшие месяцы из-за затягивающихся торговых переговоров с Вашингтоном и роста скидок на российскую нефть.

Рената Валеева