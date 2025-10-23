«Газпром» установил новый рекорд поставок газа в Китай

Это шестой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу «Сила Сибири»

Фото: Реальное время

Компания «Газпром» в третий раз за текущий месяц обновила исторический максимум суточных поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Достигнутый объем превысил контрактные обязательства компании, сообщает пресс-служба холдинга.

— Это шестой рекорд с момента выхода поставок по газопроводу «Сила Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря 2024 года, — сказано в сообщении.

Ранее «Газпром» и Татарстан подписали программу газификации до 2030 года. Компания расширит подачу газа в 14 районов республики.

Наталья Жирнова