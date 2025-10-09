«Газпром» и Татарстан подписали программу газификации до 2030 года

Компания расширит подачу газа в 14 районов республики

Фото: Максим Платонов

На XIV Петербургском международном газовом форуме руководство Татарстана и ПАО «Газпром» заключили ряд стратегических соглашений. Раис республики Рустам Минниханов и председатель правления компании Алексей Миллер определили направления дальнейшего сотрудничества.

Ключевым документом стала программа развития газоснабжения на 2026–2030 годы. «Газпром» расширит подачу газа в 14 районов Татарстана, среди которых Альметьевский, Арский и Бугульминский районы, модернизирует газораспределительные станции и построит новые газопроводы.

В рамках программы газификации газ получат девять сел и деревень, а также микрорайон Большой Зеленодольск. Также будет создан распределительный газопровод для Свияжского логистического центра. Напомним, что также в Свияжске обновляют набережную и историческую территорию.

За 3 года объём поставок республиканских предприятий превысил 42 млрд рублей с участием более 250 компаний, сообщает Оперштаб РТ. Потребление газа в регионе достигло рекордных 19 млрд кубометров. По программе догазификации выполнено 95% из 37,6 тыс. договоров: газ подключён к участкам 28,4 тыс. семей и 17 социальным объектам (13 уже работают на газу).



Ранее Татарстан представил Алексею Миллеру комплекс для испытания СПГ-компрессоров.

Наталья Жирнова