В ДТП в Авиастроительном районе погибла женщина
Она переходила дорогу в неположенном месте
Вечером 23 октября в Казани на улице Ленинградской произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Госавтоинспекция города.
По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Fusion ехал по улице Ленинградской. Мужчина наехал на пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшей оказалась женщина 1962 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Ранее в Казани в результате столкновения погрузчика и Nissan погибла девушка.
