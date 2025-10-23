Новости происшествий

В ДТП в Авиастроительном районе погибла женщина

21:49, 23.10.2025

Она переходила дорогу в неположенном месте

В ДТП в Авиастроительном районе погибла женщина
Фото: скриншот с телеграм-канала ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНЬ

Вечером 23 октября в Казани на улице Ленинградской произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Госавтоинспекция города.

По предварительной информации, водитель автомобиля Ford Fusion ехал по улице Ленинградской. Мужчина наехал на пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте. Пострадавшей оказалась женщина 1962 года рождения. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ранее в Казани в результате столкновения погрузчика и Nissan погибла девушка.

Наталья Жирнова

