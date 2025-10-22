В Казани в результате столкновения погрузчика и Nissan погибла девушка

Водитель белорусского трактора-погрузчика выехал на красный свет

ДТП произошло сегодня около 16:29 на пересечении улиц Ибрагимова и Воровского в Казани, сообщает Госавтоинспекция города. В результате столкновения водитель Nissan погибла.

По предварительной информации, виновником аварии стал водитель трактора-погрузчика «Амкодор». Молодой человек 2001 года рождения, имеющий стаж управления самоходной техникой менее года, выехал на перекресток на красный свет светофора.

Столкновение произошло с автомобилем Nissan Qashqai под управлением девушки того же возраста. Она двигалась по проспекту Ибрагимова со стороны улицы Гагарина в направлении улицы Копылова. Водитель иномарки получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

