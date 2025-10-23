Челнинские онкологи вылечили агрессивный рак кожи у 100-летнего ветерана

На данный момент врачи заявляют об отсутствии метастаз

Фото: Михаил Захаров

В Набережночелнинском клиническом онкодиспансере завершилась успешная серия медицинских процедур для ветерана Великой Отечественной войны, которому исполнилось 100 лет. Пациент поступил в радиологическое отделение с диагнозом «плоскоклеточный рак кожи», локализованным на ушной раковине и затылке, сообщает Минздрав Татарстана.

Известно, что из-за болезни ветеран потерял зрение. По словам заведующего радиологическим отделением Ришата Кутдусова, несмотря на агрессивный характер заболевания, у пациента не было обнаружено метастазов, что значительно улучшило прогноз лечения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Мы выбрали щадящую рентгенотерапию, которая позволяет точно воздействовать на опухоль и не повреждать здоровые ткани. Для пациента такого возраста это наиболее безопасный вариант, — отметил доктор.

