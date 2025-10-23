Врачи челнинской БСМП спасли женщину, удалив развалившийся кава-фильтр

Женщина почти два десятилетия прожила с установленным фильтром, предназначенным для предотвращения тромбообразования

Врачи больницы скорой медицинской помощи в Набережных Челнах провели операцию по извлечению фрагментов разрушенного кава-фильтра у пациентки из Екатеринбурга, сообщает Минздрав Татарстана.

Женщина почти два десятилетия прожила с установленным фильтром, предназначенным для предотвращения тромбообразования, однако со временем конструкция пришла в негодность. Она рассказала, что фрагменты устройства начали мигрировать по организму, причем один из обломков переместился в легкое.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Консультации с врачами Екатеринбурга, Москвы, Израиля и Южной Кореи подтвердили необходимость срочного вмешательства. Однако решить проблему смогли только специалисты БСМП. Операцию провел рентгенхирург Марат Шарафутдинов.

— Случай был сложный. Конструкция у этого кава-фильтра несъемная, в форме песочных часов. Для того чтобы удалить его, нужно иметь большой опыт и навыки, — рассказал врач.

Сообщается, что уже на следующий день после процедуры состояние женщины улучшилось, и спустя четыре дня она вернулась домой.

Наталья Жирнова