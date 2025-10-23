Метеорологи прогнозируют ухудшение видимости в Татарстане до утра
Ожидается туман с 20:00 23 октября до 10:00 24 октября
Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.
По данным специалистов УГМС РТ, в период с 20:00 23 октября до 10:00 24 октября на территории Республики Татарстан, включая Казань, местами ожидается туман.
Такое предупреждение публикуют уже второй день подряд. Ранее сообщалось, что к воскресенью татарстанцев ждут ночные заморозки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».