Новости общества

18:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Метеорологи прогнозируют ухудшение видимости в Татарстане до утра

19:51, 23.10.2025

Ожидается туман с 20:00 23 октября до 10:00 24 октября

Метеорологи прогнозируют ухудшение видимости в Татарстане до утра
Фото: Реальное время

Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана выпустило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях.

По данным специалистов УГМС РТ, в период с 20:00 23 октября до 10:00 24 октября на территории Республики Татарстан, включая Казань, местами ожидается туман.

Такое предупреждение публикуют уже второй день подряд. Ранее сообщалось, что к воскресенью татарстанцев ждут ночные заморозки.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также