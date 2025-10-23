К воскресенью татарстанцев ждут ночные заморозки

В выходные дни республика окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан переживает период неустойчивой погоды, связанный с влиянием южного циклона. По данным Гидрометцентра республики, на протяжении нескольких дней регион находится во власти облачной погоды с дождями различной интенсивности.

Сегодня днем в южных районах был отмечен мокрый снег. Ночные и утренние часы сопровождаются туманами из-за повышенной влажности.

В ближайшие сутки, 24 октября, характер погоды существенно не изменится. Ночью в большинстве районов, днем местами пройдут дожди. В отдельных районах ожидается туман. Ночная температура воздуха составит от 0 до +5, днем ожидается от +4 до +9.

Реальное время / realnoevremya.ru

Однако в выходные дни, 25—26 октября, регион окажется под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Большая часть этого периода будет сухой и спокойной. Исключением станет вторая половина дня 26 октября, когда к западным районам подойдет атмосферный фронт, принеся с собой небольшие дожди. Ночью ожидается понижение температуры до -2, а 26 октября местами на востоке до -5. Днем температура воздуха прогреется от +5 до +11.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 27—28 октября, в республике вновь ожидаются дожди, обусловленные влиянием атмосферных фронтов. Температура воздуха останется повышенной и днем составит до +11.

Рената Валеева