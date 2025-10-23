На архитектурную конференцию «Диалоги» выделят 4 млн рублей госбюджета
Мероприятие пройдет с 4 по 6 декабря
Институт развития города Казани объявил проведение тендера на выполнение контракта по организации архитектурно-градостроительной конференции «Диалоги». Это известно из документов на сайте госзакупок.
Контракт предусматривает полный комплекс услуг по организации конференции, заказчиком выступает МБУ «Институт развития города Казани» под руководством директора Алексея Горбунова. Финансирование конференции осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования города Казани. Первоначальная сумма контракта составляет 4 млн рублей.
Согласно опубликованным документам, конференция будет проходить с 4 по 6 декабря. Ранее стали известны даты проведения Международного форума Kazan Digital Week 2026.
