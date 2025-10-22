Новости общества

Стали известны даты проведения Международного форума Kazan Digital Week 2026

16:12, 22.10.2025

Форум пройдет с 16 по 18 сентября 2026 года на площадке МВЦ «Казань Экспо»

Фото: Динар Фатыхов

Организаторы Международного форума Kazan Digital Week 2026 объявили точные даты проведения мероприятия. Форум пройдет с 16 по 18 сентября 2026 года на площадке МВЦ «Казань Экспо».

Мероприятие объединит представителей бизнеса, ИТ-экспертов, разработчиков и исследователей, заинтересованных в цифровизации экономики, инновационных технологиях и развитии цифровой экосистемы. В программе запланированы пленарные сессии, тематические секции, выставки новейших технологий и мастер-классы.

Форум направлен на обсуждение перспектив развития цифровых технологий, обмен опытом и развитие сотрудничества между участниками рынка.

Напомним, что в этом году «Реальное время» работало на форуме в формате выездной редакции.

Дмитрий Зайцев

