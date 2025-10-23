Минэкономики Татарстана обяжут контролировать деятельность ОЭЗ «Зеленая долина»

Напомним, что площадка расположится в Заинском муниципальном образовании и сосредоточится на развитии биотехнологий

Минэкономики Татарстана будет официально наделено полномочиями по контролю за деятельностью особой экономической зоны (ОЭЗ) «Зеленая долина». Соответствующий документ сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, Минэкономики республики станет уполномоченным органом, который будет контролировать исполнение резидентами ОЭЗ соглашений об осуществлении деятельности и договоров о совместном производстве продукции. Контроль будет проводиться в соответствии с порядком, утвержденным Минэкономразвития России.

Напомним, в Татарстане будет создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина». Площадка расположится в Заинском муниципальном образовании и сосредоточится на развитии биотехнологий. Планируется, что к 2034 году резиденты «Зеленой долины» инвестируют более 15 млрд рублей и создадут 444 рабочих места. Среди проектов, которые будут реализованы: переработка льна и хлопка в биоволокно, а также производство сорбентов и удобрений.



