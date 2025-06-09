В Заинском районе Татарстана создадут новую ОЭЗ «Зеленая долина» за 15 млрд рублей

В Татарстане будет создана новая особая экономическая зона (ОЭЗ) «Зеленая долина». Это решение было принято на заседании межведомственной рабочей группы, которую возглавил вице-премьер Александр Новак. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

ОЭЗ расположится в Заинском муниципальном образовании и сосредоточится на развитии биотехнологий. Планируется, что к 2034 году резиденты «Зеленой долины» инвестируют более 15 млрд рублей и создадут 444 рабочих места. Среди проектов, которые будут реализованы: переработка льна и хлопка в биоволокно, а также производство сорбентов и удобрений.

— Механизму ОЭЗ в этом году исполняется 20 лет, за это время они стали одним из ключевых драйверов развития территорий. В активной стадии реализации свыше 1,3 тыс. уникальных проектов с портфелем инвестиций 6,6 трлн и планами создать 177 тыс. рабочих мест, — уточнил Новак.

Он также добавил, что в 2024 году ожидается рекордная востребованность ОЭЗ у бизнеса, с 230 новыми резидентами и 1,2 трлн рублей инвестиций.

Напомним, что «Татнефть» получила лицензию на использование участка Тукаевский-1 в Татарстане для закачки диоксида углерода (СО2) в подземные хранилища. Участок расположен на территориях Нижнекамского, Тукаевского и Заинского районов, и право пользования им предоставлено до 28 мая 2030 года.



Анастасия Фартыгина