Татарстан не вошел в топ направлений для путешествий на новогодние выходные

Самыми популярными стали Краснодарский край, Москва и Санкт-Петербург

Татарстан не вошел в топ-5 направлений для новогодних путешествий в этом году. Об этом сообщает RT. Самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды и Великий Устюг.

— Средний чек новогодней поездки — 48 тыс. рублей на человека, включая проживание и переезд к месту отдыха. Средняя продолжительность — пять дней. Цена на туры не зависит от времени покупки, но, возможно, к декабрю подорожает авиаперелет. Советую не затягивать с решением, лучшее время — до 15 ноября, — сказал генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

В свою очередь, эксперт РСТ, руководитель PR-отдела туроператора Anex Виктория Худаева добавила, что новогодние праздники в туризме считаются наиболее востребованным периодом.

— Уже сейчас по многим направлениям мы получаем стоп-сейлы от отелей, причем на заезды как на сам Новый год, так и на первые дни после... Мы всегда советуем не оставлять выбор тура на последний момент, — пояснила она.

Напомним, аренда жилья на Новый год в Казани подорожала на 17%. Сутки проживания обойдутся в среднем в 6,5 тыс. рублей.

