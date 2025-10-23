Минпросвещения опровергло введение ЕГЭ по «Духовно-нравственной культуре России»

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на появившиеся ранее сообщения

Фото: Динар Фатыхов

Минпросвещения не планирует введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по предмету «Духовно-нравственная культура России». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на появившиеся ранее сообщения.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял о возможности включения предметных результатов нового школьного курса «Духовно-нравственная культура России» в ЕГЭ.

— Изучение «Духовно-нравственной культуры России» будет способствовать формированию у выпускников целостной картины мира и более глубокому пониманию тех процессов и явлений, которые проверяются на ЕГЭ по гуманитарным предметам. При этом введение отдельного выпускного экзамена в форме ЕГЭ по данному курсу не планируется, — подчеркнули в Минпросвещения.

Рената Валеева