В Татарстане с начала года на водоемах погибли 75 человек, включая 4 детей

Также в текущем году зафиксированы два смертельных случая при падении с сап-бордов

Фото: Реальное время

С начала 2025 года на водоемах Татарстана зарегистрировали 85 происшествий, в результате которых погибли 75 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Регина Гаязова.

Основной причиной трагедий является купание в необорудованных местах — 29 погибших, включая 4 детей. Температура воды в водоемах республики в настоящее время составляет около шести градусов, что небезопасно для купания.

Второй распространенной причиной гибели на воде является падение в водоемы из-за плохого самочувствия или в состоянии алкогольного опьянения — 21 погибший.

Также в текущем году зафиксированы два смертельных случая при падении с сап-бордов и два происшествия с автомобилями, съехавшими в воду, в результате которых погибли три человека.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Гаязова сообщила, что с 1 марта 2026 года вступят в силу новые правила пользования маломерными судами, согласно которым спасательные жилеты необходимо будет носить не только во время движения судна, но и когда оно стоит на якоре.

В этом году в Татарстане 380 человек были оштрафованы за отсутствие спасательных жилетов на борту маломерных судов.

Рената Валеева