Бельгия не поддержит инициативу ЕС по активам РФ без разделения рисков
Страна выдвинула три условия для поддержки инициативы
Бельгия не поддержит предложение Евросоюза об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, если другие страны ЕС не разделят с ней риски, связанные с этим решением. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, пишет «Интерфакс».
— Если мы хотим передать эти средства Украине, мы должны делать это все вместе. В противном случае российские ответные меры могут затронуть только Бельгию, а это не очень разумно. Мы — маленькая страна, и ответные меры могут быть очень жесткими, — подчеркнул Де Вевер.
Премьер-министр Бельгии также отметил отсутствие необходимой правовой основы для такого решения и выразил сомнение в возможности принятия плана уже в четверг.
Бельгия выдвинула три условия для поддержки инициативы: совместное распределение рисков, совместные гарантии всех стран ЕС и участие всех стран, владеющих значительными объемами замороженных российских активов, в этой инициативе.
— Мы не единственная страна, у которой есть замороженные российские активы. Мы — единственная страна, которая предлагает эти активы Украине, но есть и другие страны в Европе, как и в G7, у которых имеются значительные объемы замороженных российских активов, — заключил Барт Де Вевер.
Европейский союз может приступить к разработке правового механизма, позволяющего предоставить Украине кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, ко второму кварталу 2026 года. Страны G7 в 2025 году выдали кредитов Украине на $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.
