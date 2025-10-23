Бельгия не поддержит инициативу ЕС по активам РФ без разделения рисков

Страна выдвинула три условия для поддержки инициативы

Фото: Татьяна Демина

Бельгия не поддержит предложение Евросоюза об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, если другие страны ЕС не разделят с ней риски, связанные с этим решением. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе, пишет «Интерфакс».

— Если мы хотим передать эти средства Украине, мы должны делать это все вместе. В противном случае российские ответные меры могут затронуть только Бельгию, а это не очень разумно. Мы — маленькая страна, и ответные меры могут быть очень жесткими, — подчеркнул Де Вевер.

Премьер-министр Бельгии также отметил отсутствие необходимой правовой основы для такого решения и выразил сомнение в возможности принятия плана уже в четверг.

Бельгия выдвинула три условия для поддержки инициативы: совместное распределение рисков, совместные гарантии всех стран ЕС и участие всех стран, владеющих значительными объемами замороженных российских активов, в этой инициативе.

— Мы не единственная страна, у которой есть замороженные российские активы. Мы — единственная страна, которая предлагает эти активы Украине, но есть и другие страны в Европе, как и в G7, у которых имеются значительные объемы замороженных российских активов, — заключил Барт Де Вевер.

Европейский союз может приступить к разработке правового механизма, позволяющего предоставить Украине кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, ко второму кварталу 2026 года. Страны G7 в 2025 году выдали кредитов Украине на $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

Рената Валеева