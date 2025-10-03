Страны G7 вложили в Украину $25,5 млрд за счет российский активов

С началом СВО они были заморожены западными странами

Фото: Татьяна Демина

Страны G7 в 2025 году выдали кредитов Украине на $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщают РИА «Новости».

В прошлом году страны G7 одобрили выдачу Киеву кредита на сумму примерно в $50 млрд за счет замороженных российских активов. Сообщается, что, по данным на 1 октября, западные государства выделили Украине по этой схеме уже $25,5 млрд.

Ранее сообщалось, что ЕС к 23 октября может принять решение о заморозке российских активов. Обсуждение этой темы вновь активизировалось в Союзе на фоне слов главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что надо «срочно найти новый способ финансирования военной кампании Украины путем использования замороженных активов России». Москва заявила, что ответит национализацией на конфискацию российских активов.

Наталья Жирнова