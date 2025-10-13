СМИ: ЕС начнет выдачу Украине кредита за счет активов России в 2026 году

Украине может потребоваться более $200 млрд в случае продолжения боевых действий

Фото: Татьяна Демина

Европейский союз может приступить к разработке правового механизма, позволяющего предоставить Украине кредит, обеспеченный замороженными российскими активами, ко второму кварталу 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Еврокомиссия готова оперативно представить предложения по данному механизму в случае достижения политического согласия на саммите лидеров ЕС в Брюсселе на следующей неделе. Один из источников Bloomberg предполагает, что Украине может потребоваться более $200 млрд в случае продолжения боевых действий до конца десятилетия.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидеры ЕС также планируют обсудить вопрос санкций. Словакия и Австрия, как отмечает агентство, в настоящее время блокируют очередной пакет мер, предусматривающий отказ от российского СПГ с 2027 года и введение ограничений в отношении юридических лиц в третьих странах.

Страны G7 в 2025 году выдали кредитов Украине на $25,5 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.



Рената Валеева