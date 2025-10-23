В Госдуму внесут законопроект о поддержке одиноких пенсионеров старше 80 лет

Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение законопроект, который расширит доступ к соцпомощи и бесплатному обслуживанию для одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет, независимо от размера их доходов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Автором инициативы выступил первый зампредседателя думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев, совместно с депутатами Еленой Драпеко, Николаем Новичковым, Михаилом Делягиным и Алексеем Журавлевым.

— Проект федерального закона направлен на совершенствование системы социальной поддержки старшего поколения за счет расширения доступа к бесплатным социальным услугам и государственной социальной помощи для одиноко проживающих пенсионеров в возрасте старше 80 лет независимо от их дохода, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В настоящее время право на получение социальной помощи и обслуживания зависит от уровня доходов и наличия определенных обстоятельств. Авторы законопроекта считают, что это ограничивает доступ к необходимой поддержке пожилых граждан, особенно одиноких пенсионеров старшего возраста, нуждающихся в постоянном уходе и помощи.

Предлагаемые изменения позволят включить одиноко проживающих пенсионеров старше 80 лет в число получателей государственной соцпомощи без учета среднедушевого дохода, а также признать их нуждающимися в социальном обслуживании без дополнительных условий.



