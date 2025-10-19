Прожиточный минимум в Татарстане хотят увеличить на тысячу рублей

Он составит 16 098 рублей

Фото: Артем Дергунов

В 2026 году прожиточный минимум в Татарстане хотят увеличить до 16 098 рублей — на 1 тысячу больше, чем в текущем году. Соответствующее постановление кабмина республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

— Утвердить величину прожиточного минимума в Татарстане на 2026 год в расчете на душу населения в размере 16 098 рублей, для трудоспособного населения — 17 547 рублей, пенсионеров — 13 844 рубля, детей — 15 615 рублей, — говорится в документе.

Напомним, в 2025 году прожиточный минимум в Татарстане установлен в размере 15 073 рубля. Это почти на 2 тысячи больше, чем в 2024-м.

Галия Гарифуллина