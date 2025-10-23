В Татарстане выпал первый снег
Это подтвердила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова
В Нурлатском районе Татарстана выпал первый снег. Соответствующее видео было опубликовано в телеграм-канале пресс-секретаря главы республики Лилии Галимовой.
— Ну, как говорится: «С первым снегом»! На юге республики, в Нурлатском районе, первые весточки зимы, — подписала Галимова свою публикацию.
Несмотря на выпавший снег, по данным Гидрометцентра Татарстана, в ближайшие дни, с 23 по 25 октября, в республике сохранится влияние циклона и его атмосферных фронтов. Ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, а ночью — от +7 до 0 градусов.
