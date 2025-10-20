Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал дождливую погоду на предстоящую неделю
Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов
Гидрометцентр Татарстана сообщает о преобладании пасмурной погоды с дождями в регионе в ближайшие несколько дней. Причиной тому является обширный циклон, формирующий погоду на большей части европейской территории России.
По данным синоптиков, в период с 21 по 25 октября влияние циклона и его атмосферных фронтов сохранится. Ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, ночью — от +7 до 0.
Температурный фон соответствует норме.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».