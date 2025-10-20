Гидрометцентр Татарстана спрогнозировал дождливую погоду на предстоящую неделю

Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов

Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана сообщает о преобладании пасмурной погоды с дождями в регионе в ближайшие несколько дней. Причиной тому является обширный циклон, формирующий погоду на большей части европейской территории России.

По данным синоптиков, в период с 21 по 25 октября влияние циклона и его атмосферных фронтов сохранится. Ожидаются небольшие и умеренные дожди. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах от +5 до +10 градусов, ночью — от +7 до 0.

Температурный фон соответствует норме.

Рената Валеева