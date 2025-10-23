В Татарстане спрос на курсы повара увеличился в два раза

Фото: Александр Ильин

Лидирующие позиции по росту вакансий для строительных специальностей в России заняли Приморский край, Сахалинская область и Республика Саха (Якутия), тенденция к увеличению спроса на рабочие руки прослеживается и в других регионах. В частности, в Приморье зафиксирован рекордный рост предложений для монтажников (почти в 2,3 раза) и бетонщиков (почти в два раза).

На фоне общего роста интереса к строительным профессиям Татарстан выделяется своими показателями в сфере дополнительного образования. По данным «Авито Услуг» и «Авито Работы», в третьем квартале 2025 года спрос на образовательные курсы в республике увеличился в два раза.

Наиболее заметный рост наблюдается в запросах на обучение таким востребованным специальностям, как:

кондитер: популярность курсов выросла в 2,4 раза по всей России, и в Татарстане этот тренд также получил значительное развитие;

плотник: спрос на обучение профессии плотника вырос на 97% в целом по стране;

портной: интерес к швейному делу увеличился на 73%, а в некоторых регионах, например в Краснодарском крае, спрос на курсы портного взлетел в 3,4 раза;

слесарное дело и основы электрики: эти направления также показывают уверенный рост, увеличившись на 55 и 53% соответственно.

Среднемесячная зарплата по итогам семи месяцев 2025 года в Татарстане составила 84,7 тыс. рублей. Максимум зарабатывают сотрудники научно-исследовательской сферы.

Рената Валеева