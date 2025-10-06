Новости общества

16:14 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Меньше всех в Татарстане получают официанты, риелторы и специалисты сферы услуг

15:50, 06.10.2025

Если хотите зарабатывать — дорога в науку или IT

Меньше всех в Татарстане получают официанты, риелторы и специалисты сферы услуг
Фото: Максим Платонов

Самые низкооплачиваемые по-прежнему сотрудники сферы образования

Среднемесячная зарплата по итогам семи месяцев 2025 года в Татарстане составила 84,7 тыс. рублей. Максимум зарабатывают сотрудники научно-исследовательской сферы — 131 514,3 рубля, выяснило «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

Лидерами по среднему размеру зарплаты в Татарстане стали:

  1. Научная деятельность (Исследования) — 131 514,3 рубля;
  2. Информационный технологии — 128 560,2 рубля;
  3. Финансы и страхование — 124 575,7 рубля;
  4. Добыча полезных ископаемых — 120 159,2 рубля;
  5. Обрабатывающие производства — 111 000,0 рубля.

В свою очередь, последнюю строчку по среднему размеру зарплаты занимают сотрудники сферы образования. Разница в доходе между лидерами и аутсайдерами — почти в пять раз — 39,3 тыс. рублей.

Тройка аутсайдеров выглядит следующим образом:

  1. Общественное питание/гостиницы— 54 799,6 рубля;
  2. Сфера услуг — 54083,1 рубля;
  3. Риелтерская деятельность — 49724,3 рубля.

    Количество открытых вакансий в общепите сократилось на 13%

    Говоря о рынке HoReCa, летом 2025 года медиана заработной платы в гостинично-ресторанной отрасли Татарстана достигла отметки в 60,8 тысяч рублей, продемонстрировав рост на 21% относительно аналогичного периода прошлого года (июнь-август 2024). Несмотря на увеличение зарплат, количество открытых работодателями вакансий сократилось на 13%. Об этом сообщила «Реальному времени» пресс-служба hh.ru.

    Наиболее высокооплачиваемыми профессиями стали шеф-повар с доходом в среднем 127,5 тысяч рублей и су-шеф с заработком порядка 100 тысяч рублей. Среди прочих позиций выделяются пиццамейкеры, зарабатывающие примерно 65 тысяч рублей, и бармены с окладом около 68,1 тысячи рублей.

    Максим Платонов / realnoevremya.ru

    При этом наблюдается снижение спроса на работников кухни: число вакансий для поваров, пекарей и кондитеров составило чуть больше 1,7 тысячи, что на четверть ниже уровня предыдущего лета. Напротив, вакансии для официантов, барменов и бариста оказались востребованы сильнее — предложение выросло на 5%, достигнув почти тысячи предложений.

    Дмитрий Зайцев

    Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

    Общество Татарстан

    Новости партнеров

    Читайте также