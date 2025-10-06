Меньше всех в Татарстане получают официанты, риелторы и специалисты сферы услуг

Если хотите зарабатывать — дорога в науку или IT

Фото: Максим Платонов

Самые низкооплачиваемые по-прежнему сотрудники сферы образования

Среднемесячная зарплата по итогам семи месяцев 2025 года в Татарстане составила 84,7 тыс. рублей. Максимум зарабатывают сотрудники научно-исследовательской сферы — 131 514,3 рубля, выяснило «Реальное время» на основе данных Татарстанстата.

Лидерами по среднему размеру зарплаты в Татарстане стали:

Научная деятельность (Исследования) — 131 514,3 рубля; Информационный технологии — 128 560,2 рубля; Финансы и страхование — 124 575,7 рубля; Добыча полезных ископаемых — 120 159,2 рубля; Обрабатывающие производства — 111 000,0 рубля.

В свою очередь, последнюю строчку по среднему размеру зарплаты занимают сотрудники сферы образования. Разница в доходе между лидерами и аутсайдерами — почти в пять раз — 39,3 тыс. рублей.

Тройка аутсайдеров выглядит следующим образом:

Общественное питание/гостиницы— 54 799,6 рубля; Сфера услуг — 54083,1 рубля; Риелтерская деятельность — 49724,3 рубля.

Количество открытых вакансий в общепите сократилось на 13%

Говоря о рынке HoReCa, летом 2025 года медиана заработной платы в гостинично-ресторанной отрасли Татарстана достигла отметки в 60,8 тысяч рублей, продемонстрировав рост на 21% относительно аналогичного периода прошлого года (июнь-август 2024). Несмотря на увеличение зарплат, количество открытых работодателями вакансий сократилось на 13%. Об этом сообщила «Реальному времени» пресс-служба hh.ru.

Наиболее высокооплачиваемыми профессиями стали шеф-повар с доходом в среднем 127,5 тысяч рублей и су-шеф с заработком порядка 100 тысяч рублей. Среди прочих позиций выделяются пиццамейкеры, зарабатывающие примерно 65 тысяч рублей, и бармены с окладом около 68,1 тысячи рублей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом наблюдается снижение спроса на работников кухни: число вакансий для поваров, пекарей и кондитеров составило чуть больше 1,7 тысячи, что на четверть ниже уровня предыдущего лета. Напротив, вакансии для официантов, барменов и бариста оказались востребованы сильнее — предложение выросло на 5%, достигнув почти тысячи предложений.

Дмитрий Зайцев