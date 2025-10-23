Демин дебютировал в НБА: «Шарлотт» обыграл «Бруклин», россиянин набрал 14 очков

Он установил новый рекорд среди россиян по количеству очков в дебютном матче НБА

«Шарлотт Хорнетс» одержали уверенную победу над «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), со счетом 136:117. Однако главным событием вечера стал исторический дебют российского игрока Егора Демина.

19-летний защитник «Бруклина» Егор Демин, выбранный под восьмым номером на драфте 2025 года, установил новый рекорд среди россиян по количеству очков в дебютном матче НБА, набрав 14 очков. Кроме того, он добавил к этому показателю пять подборов и две передачи за 22 минуты 19 секунд на площадке. Ранее лучшее достижение принадлежало Сергею Базаревичу, который в 1994 году набрал 9 очков за «Атланту». Андрей Кириленко в своем дебютном матче за «Юту» в 2001 году отметился 6 очками.

Самым результативным игроком матча стал Брэндон Миллер из «Хорнетс» с 25 очками. Его партнеры Майлз Бриджес (18 очков, 11 подборов) и Райан Калькбреннер (10 очков, 11 подборов) оформили дабл-даблы. В составе «Бруклина» лучшим стал Николас Клэкстон, набравший 17 очков.

Демин, ставший самым высоко задрафтованным игроком из России в истории НБА, ранее выступал за различные возрастные команды испанского «Реала». После сезона-2023/24 он принял приглашение Университета Бригама Янга и переехал в США. В прошлом сезоне за университетскую команду он в среднем набирал 10,6 очка, делал 5,5 передачи и 3,9 подбора за игру.

Следующий матч «Шарлотт» проведет на выезде против «Филадельфии» в ночь на 26 октября по московскому времени. «Бруклин» же днем ранее примет «Кливленд».

