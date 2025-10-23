За прошедшие сутки спасатели Татарстана потушили пять пожаров

Шесть выездов совершены по ложным вызовам

За минувшие сутки, 22 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на пять пожаров, из которых четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и восемь раз привлекались для взаимодействия с другими экстренными службами. Также сотрудники ГПС 8 раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Отмечается, что на водных объектах республики за указанный период чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана за прошедшие сутки, 21 октября, реагировали на 10 пожаров.

Рената Валеева