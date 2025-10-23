Новости общества

За прошедшие сутки спасатели Татарстана потушили пять пожаров

09:01, 23.10.2025

Шесть выездов совершены по ложным вызовам

Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За минувшие сутки, 22 октября, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на пять пожаров, из которых четыре произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили шесть выездов по ложным вызовам и восемь раз привлекались для взаимодействия с другими экстренными службами. Также сотрудники ГПС 8 раз выезжали для ликвидации последствий ДТП.

Отмечается, что на водных объектах республики за указанный период чрезвычайных происшествий не зарегистрировано.

Рената Валеева

