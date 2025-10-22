Новости общества

В Татарстане за сутки произошло 10 пожаров

09:38, 22.10.2025

Также пожарные девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП

Фото: Динар Фатыхов

Подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан за прошедшие сутки, 21 октября, реагировали на 10 пожаров, при этом большинство возгораний — 7 случаев — произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Помимо тушения пожаров, спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарные девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.

Сообщается, что происшествий на водных объектах в регионе за прошедшие сутки зафиксировано не было.

За 20 октября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе.

Рената Валеева

