В Татарстане за сутки произошло 10 пожаров
Также пожарные девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП
Подразделения Государственной противопожарной службы Республики Татарстан за прошедшие сутки, 21 октября, реагировали на 10 пожаров, при этом большинство возгораний — 7 случаев — произошли в жилом секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
Помимо тушения пожаров, спасатели совершили восемь выездов по ложным вызовам и четыре раза выезжали на взаимодействие с другими службами. Также пожарные девять раз привлекались для ликвидации последствий ДТП.
Сообщается, что происшествий на водных объектах в регионе за прошедшие сутки зафиксировано не было.
За 20 октября подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана отреагировали на семь пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе.
