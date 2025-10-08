Индия увеличит импорт нефти из России из-за скидок и затягивающихся переговоров с США

Индийские НПЗ закупают нефть более чем в 30 странах, при этом российская нефть стабильно составляет около трети от общего объема

Индийские НПЗ планируют увеличить объемы импорта российской нефти в ближайшие месяцы. Причиной послужили затягивающиеся торговые переговоры с Вашингтоном и рост скидок на российскую нефть на фоне масштабных поставок. Об этом сообщает газета Bloomberg.

Ноябрьские скидки на нефть марки Urals составляют от $2 до $2,5 за баррель, что делает ее более привлекательной для индийских НПЗ в сравнении с нефтью марки Brent.

Данные аналитической компании Kpler показывают, что импорт российской нефти в Индию в октябре может составить в среднем около 1,7 млн баррелей в сутки, что примерно на 6% больше, чем в сентябре, хотя и немного ниже показателей прошлого года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

The Economic Times напоминает, что в августе США ввели 50-процентные пошлины на ряд индийских товаров, пытаясь таким образом оказать давление на Нью-Дели и заставить ограничить закупки российской нефти. В ответ Индия заявила, что сделки обусловлены ценой и будут продолжены, одновременно выразив заинтересованность в увеличении закупок американских энергоносителей на фоне переговоров с Вашингтоном.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от импорта (более 85%). Индийские НПЗ закупают нефть более чем в 30 странах, при этом российская нефть стабильно составляет около трети от общего объема индийского импорта.

В сентябре российские нефтяные компании получили из бюджета 30,5 млрд рублей выплат по механизму топливного демпфера за август. Это в 4,7 раза меньше, чем в предыдущем месяце (145,7 млрд рублей) и в 2,6 раза меньше, чем в июле (80,4 млрд рублей).

Рената Валеева