Трамп заявил, что Моди пообещал ему не покупать российскую нефть

Ранее сообщалось, что Индия увеличит импорт нефти из России из-за скидок и затягивающихся переговоров с США

Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему не покупать российскую нефть, сообщает ТАСС.

— Он меня сегодня заверил в том, что они не будут покупать нефть у России. Это большая остановка. Теперь я должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай, — сказал Трамп.

Трамп также считает, что если «Индия не закупает нефть [у России], то дело сильно упрощается». Так он заявил, комментируя в среду отношения с Моди и ситуацию вокруг Украины, на пресс-конференции в Белом доме.

Наталья Жирнова