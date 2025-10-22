В базу «Миротворца»* продолжают вносить сведения о 2—3-летних детях

Ранее база пополнялась 20 и 21 октября

Фото: Динар Фатыхов

ТАСС сообщает, что на ресурсе «Миротворец» опубликованы личные данные более двадцати детей, родившихся в 2022 и 2023 годах. Большинство из них являются гражданами Украины.

Детям предъявляются обвинения в нарушении госграницы и покушении на суверенитет и территориальную целостность страны. Информация сопровождается указанием фактов пересечения ими пунктов пропуска на границе Ростовской области с территориями ЛНР и ДНР.

Ранее ресурс неоднократно публиковал персональные данные несовершеннолетних в возрасте от 2 до 17 лет. 20 и 21 октября текущего года были размещены аналогичные сведения еще о таком же количестве малышей в возрасте около трех лет.

Наталья Жирнова