В базу «Миротворца»* продолжают вносить сведения о 2—3-летних детях
Ранее база пополнялась 20 и 21 октября
ТАСС сообщает, что на ресурсе «Миротворец» опубликованы личные данные более двадцати детей, родившихся в 2022 и 2023 годах. Большинство из них являются гражданами Украины.
Детям предъявляются обвинения в нарушении госграницы и покушении на суверенитет и территориальную целостность страны. Информация сопровождается указанием фактов пересечения ими пунктов пропуска на границе Ростовской области с территориями ЛНР и ДНР.
Ранее ресурс неоднократно публиковал персональные данные несовершеннолетних в возрасте от 2 до 17 лет. 20 и 21 октября текущего года были размещены аналогичные сведения еще о таком же количестве малышей в возрасте около трех лет.
Справка
Интернет-ресурс «Миротворец»*, созданный в 2014 году, публикует персональные данные лиц, считающихся угрозой национальной безопасности Украины. Данный ресурс признан экстремистским и опасным.
