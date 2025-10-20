В украинскую базу «Миротворец»* внесли данные двухлетних и трехлетних детей

Фото: Артем Дергунов

В украинскую базу «Миротворец»* внесли данные двенадцати двухлетних и тринадцати трехлетних детей. Об этом сообщает РИА «Новости», изучив базу данных сайта.

На сайте утверждается, что дети в возрасте двух и трех лет якобы «сознательно нарушили государственную границу Украины».

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку с просьбой потребовать от украинских властей исключить данные о детях с сайта «Миротворец»*. В СПЧ назвали внесение данных детей, обвиняемых в «российской агрессии» и «нарушении границ Украины», «вопиющим случаем» и направили официальное письмо Тюрку.

Публикация личных данных несовершеннолетних на «Миротворце»* происходит не впервые. Ранее в базу были добавлены профили российских школьников, журналистка из Луганска, а также данные других детей, которые впоследствии были удалены, но теперь снова доступны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сайт «Миротворец»* известен публикациями личных данных журналистов, ополченцев и других граждан, которых называет «изменниками родины». В 2016 году сайт опубликовал списки журналистов, аккредитованных ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, что привело к угрозам в их адрес. Тогда представитель ОБСЕ по свободе СМИ назвала публикацию «тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов».

Рената Валеева