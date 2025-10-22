«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Локомотив» с минимальным счетом
Единственную шайбу забросили после удалении Радулова
«Ак Барс» переиграл в Казани «Локомотив» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала восьмую победу подряд.
Победную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Владимир Алистров, реализовав большинство после удаления Александра Радулова.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 22 броска соперника и оформил первый шатаут в сезоне. Казанская команда впервые обыграла «Локомотив» за последний год.
«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд в чемпионате. Впереди у команды четыре кряду домашних поединка.
«Ак Барс» — «Локомотив» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Голы:
1:0 — Алистров (Галимов, Лямкин, 49:43).
Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 октября в Казани с «Адмиралом» в 17:00 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».