«Ак Барс» обыграл лидера Запада «Локомотив» с минимальным счетом

21:22, 22.10.2025

Единственную шайбу забросили после удалении Радулова

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» переиграл в Казани «Локомотив» со счетом 1:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина одержала восьмую победу подряд.

Победную шайбу в составе «Ак Барса» забросил Владимир Алистров, реализовав большинство после удаления Александра Радулова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 22 броска соперника и оформил первый шатаут в сезоне. Казанская команда впервые обыграла «Локомотив» за последний год.

«Ак Барс» одержал восьмую победу подряд в чемпионате. Впереди у команды четыре кряду домашних поединка.

«Ак Барс» — «Локомотив» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Голы:
1:0 — Алистров (Галимов, Лямкин, 49:43).

Следующий матч «Ак Барс» проведет 25 октября в Казани с «Адмиралом» в 17:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

СпортХоккей Татарстан

