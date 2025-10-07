В Татарстане будут судить женщину за контрабанду Cartier

Общая стоимость незадекларированных драгоценностей превысила 1,7 млн рублей

Транспортная прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело о контрабанде ювелирных изделий. Обвиняемой стала жительница республики, которая пыталась перевезти незадекларированные украшение из ОАЭ.

В июле 2025 года женщина прилетела в международный аэропорт Казани рейсом из Объединенных Арабских Эмиратов. При себе она имела дорогостоящие ювелирные украшения, среди которых были изделия известного бренда Cartier. Общая стоимость незадекларированных драгоценностей превысила 1,7 млн рублей.

При прохождении таможенного контроля женщина не заявила о ввозе предметов роскоши. Однако в ходе досмотра все украшения были обнаружены и изъяты сотрудниками таможни.

Материалы уголовного дела переданы в Лаишевский районный суд Республики Татарстан для дальнейшего рассмотрения.

Наталья Жирнова