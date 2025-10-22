Госдума приняла в I чтении законопроект о повышении МРОТ до 27 тыс. рублей

Изменение затронет 4,5 млн работников по всей стране

Фото: Михаил Захаров

Госдума единогласно одобрила в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон «О минимальном размере оплаты труда». Согласно документу, с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда составит 27 093 рубля в месяц, сообщает пресс-служба Думы.

Повышение МРОТ предполагает рост показателя более чем на 20% по сравнению с текущим значением. Данная мера направлена на улучшение благосостояния работающего населения и обеспечение достойного уровня жизни.

взято с сайта duma.gov.ru

Масштабный эффект от повышения минимального размера оплаты труда затронет 4,5 млн работников по всей стране. Увеличение МРОТ автоматически приведет к росту заработных плат для всех сотрудников, получающих доход на уровне минимального размера оплаты труда или незначительно превышающий его.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил поднять МРОТ до 50 тыс. рублей.

Наталья Жирнова